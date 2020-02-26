Борьба за жизнь. Показатель младенческой смертности в Подмосковье снизился на 5%

В Московской области выхаживают детей с экстремальной низкой массой тела. Благодаря этому показатель младенческой смертности в прошлом году снизился почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Показатель младенческой смертности в 2019 году в Подмосковье снизился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 3,9 на 1000 родившихся живыми.

Как подчеркнула заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева, в регионе работает развитая сеть перинатальных центров, оснащенных современным медоборудованием, где трудятся медицинские специалисты экстра-класса.

«Благодаря этому удается выхаживать недоношенных детей с экстремально низкой массой тела — от 490 граммов. Это позволяет добиваться значительных результатов в борьбе за жизнь каждого ребенка. Младенческая смертность в Подмосковье — значительно ниже, чем средние показатели по России — почти на 20%, и на 11,4% меньше, чем в ЦФО», — пояснила Светлана Лазарева.

Для рожениц открыты шесть подмосковных перинатальных центров самого высокого третьего уровня, также для них работает Московский областной НИИ акушерства и гинекологии.

С сентября 2019 года стартовал проект «Стань мамой в Подмосковье», благодаря которому первые документы новорожденного можно получить, не выходя из палаты. При рождении младенца родителей ждет подарок в роддоме: набор на первый год жизни ребенка или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей. Московская область — первый российский регионом, где появилась такая мера поддержки.

Кроме того, в Подмосковье с прошлого года работает единый региональный call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Позвонив по телефону 8-800-550-30-03, родители могут задать все интересующие их вопросы о родах в Московской области. Звонок бесплатный, саll-центр работает с 08:00 до 20:00.