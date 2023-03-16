Подмосковье 16 марта 2023, 13:53 Показатель эффективности работы коммунальной техники Подмосковья за неделю превысил 70%

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Инспекторы Главного управления содержания территорий постоянно следят за работой коммунальной техники в Подмосковье. За последнюю неделю эффективность использования уборочных машин превысила 70%, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

ГУСТ следит за работой 1500 единиц специальной техники во всех округах Московской области. Специалисты обращают внимание на скорость автомобилей, маршруты, время в пути за смену.

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«Показатели должны быть оптимальными: маршрут пройден не ниже 90% от плана, скорость движения не превышает 40 километров в час, а время работы должно составлять не менее восьми часов в смену», — уточнила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она добавила, что если машина не выходит на смену, меняет маршрут или уходит с него раньше времени, то ведомство проводит проверку.

По словам Аиповой, с 6 по 12 марта показатель эффективности использования техники по всей Московской области превысил 70%. В топ-10 округов вошли Красногорск, Серпухов, Шатура, Химки, Долгопрудный, Дзержинский, Луховицы, Коломна, Воскресенск и Балашиха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что дорожные и коммунальные службы Подмосковья работали в круглосуточном режиме из-за сложных погодных условий.

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