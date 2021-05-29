«Показать добродетель и милосердие». Выставка «Врачеватели душ и телес» открылась в Подмосковье

Выставка «Врачеватели душ и телес» посвящена подвигам врачей и сестер милосердия Российского общества Красного Креста во время эпидемий и неурожаев в конце XIX — начале XX века. В субботу, 29 мая, она открылась в музее православного просветительского центра «Усово-Спасское».

Церемонию открытия приурочили к 150-летию духовника Марфо-Мариинской обители, настоятеля Покровского храма обители — преподобноисповедника Сергия (Сребрянского).

На выставке «Врачеватели душ и телес» впервые покажут уникальные предметы, принадлежащие отцу Сергию. Среди них личные фотографии, подарки императорского дома и другие памятные предметы.

Также посетители могут увидеть документы и артефакты, посвященные деятелям отечественной медицины, духовникам и наставникам общин сестер милосердия Российского общества Красного Креста.

Источник фото: телеканал «360»

Свой духовный путь Сергий начал полковым священником в 1896 году в Полоцкой губернии. Он сопровождал солдат во время Русско-японской войны. За свою деятельность Сергий получил золотой наперсный крест на георгиевской ленте.

Великая княгиня Елизавета Федоровна пригласила священника стать настоятелем и духовником Покровского храма.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в России остаются люди, которые занимаются сохранением памяти и истории поколений, оставивших огромный след в жизни нашей страны.

«Сегодняшняя выставка посвящена тем, кто спасал людей, лечил, рисковал жизнью, тем, кто проявил самую высокую степень милосердия в самые критические и сложные дни. Основная цель — показать эту добродетель и милосердие», — подчеркнул он.

Глава Подмосковья отметил, что сегодня врачи продолжают спасать жизни пациентов в красных зонах и реанимациях. Так же, как это делали их коллеги много лет назад.

«Очень важно, что большое количество людей может узнать эту часть нашей истории. Потому что это фундамент и стержень нашей нации. Поэтому я сегодня здесь и хочу пригласить сюда всех, кто понимает важность больших и добрых дел», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Выставку «Врачеватели душ и телес» организовал Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Организаторы выразили огромную благодарность за самоотверженный труд врачам, которые на передовой ведут борьбу за жизни людей в период пандемии.

Выставка в Музее православного просветительского центра «Усово-Спасское» продлится до 20 сентября 2021 года. Для посетителей подготовили подарочные издания, а также мультимедийный контент.