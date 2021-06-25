Поймать путеводную звезду. Андрей Воробьев поздравил выпускников Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы с одним из самых важных в жизни событий. Он пожелал, чтобы каждый из них нашел свое призвание и хороших наставников, смог создать вокруг себя сильную среду, помогающую развиваться и расти как личность.

По словам главы Подмосковья, вся жизнь — это поиск. Каждый ищет что-то свое.

Я хочу, ребят, пожелать, чтобы вы нашли свое призвание. И чтобы каждый понял, кем хочет быть: металлургом, инженером или актрисой. Здорово, если вы уже определились, поймали эту путеводную звезду Андрей Воробьев.

Но, по его словам, в столь юном возрасте так бывает не всегда, поэтому впереди ребят ждут поиски себя и дела своей жизни.

«Хочу пожелать вам, конечно, любви и здоровья. Здоровье — это источник счастья. Но вот когда мне в вашем возрасте говорили: „Желаю тебе здоровья“, — я думал, мол, о чем они говорят, какая же это проблема. Да, здоровье — источник счастья», — добавил Воробьев.

Он пожелал ребятам встретить на своем жизненном пути самых надежных людей, на которых можно будет положиться, которые поделятся мудростью.

«Конечно, я желаю вам и любви, и чтобы в окружении всегда были очень интересные люди. Потому что, чтобы добиваться чего-то в жизни, ты, конечно, сам можешь быть очень крутым или крутой, можешь дотянуться до самой вершины, но жизнь говорит, что когда у тебя есть наставники, сильная среда, то ты тоже становишься сильным», — отметил губернатор.

Он добавил, что важно осваивать искусство общаться. Воробьев пожелал ребятам быть любознательными и стремиться узнать мир лучше.

Губернатор узнал у выпускников, как они сдали экзамены, куда планируют поступать. Ребята спросили, нравилось ли губернатору в школе. Он ответил шуткой.

«В школу ходить нравилось, но ушел я оттуда с удовольствием. Почему я и спрашиваю у вас об этом ощущении, потому что это что-то новое, новый вызов. В наше время мы еще и в армию готовились после школы. Я в институт поступил и через год в армию ушел», — вспомнил глава Подмосковья.

А напоследок выпускники вместе с губернатором спели под гитару «Звезду по имени Солнце». Впереди у ребят пора поступлений в университеты. Одни планируют связать свою жизнь со сценой, другие — с авиацией, третьи — с госуправлением. У каждого, как отметил Воробьев, свой уникальный путь.