Новый завод по переработке пластика появится в Подмосковье в 2023 году

На всей территории Подмосковья работают пункты по приему пластиковых бутылок. Жители могут сдать пустую тару в торговых центрах, в МФЦ и в других точках. Не так давно приемники стали появляться и на улицах — например, в парках.

Если принести в такой пункт пустые бутылки, взамен даются баллы. Потратить их можно на скидки при некоторых покупках. Но главная цель программы — сберечь природу от пластика.

Отходы из таких экопунктов напрямую отправляются на переработку. Это гораздо удобнее, чем вычленять пластиковые бутылки из общих контейнеров: такой процесс достаточно трудоемкий. Как он устроен, описал директор комплекса по переработке отходов «Дон» Александр Цветков.

Цветков поделился, что из приемной зоны все отходы первым делом отправляют на сортировку. На начальном этапе она ведется по принципу сита: отсеивается мелкая органика. Все остальное — например, пленка, картон, бумага, бутылки — попадает на отдельный конвейер и уходит на оптические сепараторы. Там при помощи воздуха система отделяет пластик от других фракций.

«Стоят специальные датчики, которые распознают какой это отход — либо пластик, либо органика. Вся органика проваливается, пластик отсекается с помощью воздуха. И идет на другой контейнер, уже на сортировку», — рассказал специалист.

Пластик разделяют от цвету и типу. Пищевой перерабатывается отдельно, из-под бытовой химии — тоже отдельно. Все такие отходы при помощи пресса превращают в брикеты: спрессованное сырье легче перевозить, оно меньше по объему. Пластик хранится на специальном складе, откуда потом отправляется к переработчикам.

К 2023 году «РТ-Инвест» планирует построить в Подмосковье свой завод по переработке полимеров. Тогда компания станет первым в России оператором полного цикла — от сбора до переработки пластика. Уже подписано соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и с Управляющей компанией особой экономической зоны «Кашира-парк».

Известно, что на этом предприятии отходы из пластика будут обрабатываться в несколько этапов: это мойка, измельчение, повторная очистка и сушка. После всех этих процессов получится стружка, которую уже можно использовать в дальнейшем производстве. Например, для изготовления новых бутылок и емкостей для косметики, синтетической ткани и многих других изделий.