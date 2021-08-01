Появился список участников розыгрыша квартиры среди сделавших прививку в Подмосковье

Почти 75 тысяч участников поборются за возможность выиграть квартиру в Московской области. Все они сделали прививки от коронавируса в Подмосковье и зарегистрировались для участия в розыгрыше.

Заявки на участие в конкурсе подали 74 846 человек. Побороться за приз мог каждый желающий. Для этого нужно было сделать прививку от коронавируса в Московской области с 25 июня, а затем зарегистрироваться на сайте госуслуг.

Имя победителя станет известно уже сегодня: розыгрыш квартиры пройдет в эфире «360» 1 августа, в 19:00. Главный приз — «однушка» в ЖК «Южная Битца» на 24-м этаже. Квартира площадью 40 «квадратов» находится в Ленинском городском округе Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Жилье уже ждет новых хозяев — там есть чистовая отделка и установлена сантехника. Кроме того, квартира порадует новых владельцев удобным расположением: она находится в трех километрах от МКАД, в 10 минутах езды от ближайшей станции метро. В 500 метрах от дома скоро построят школу, а в 100 метрах будет находиться детский сад. Кроме того, для жилого комплекса сделают свою поликлинику.