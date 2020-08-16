Появился новый график отключения света в округах Подмосковья

Опубликован новый график отключения света в округах Московской области. О временных неудобствах информирует «Мособлэнерго».

Одинцовский городской округ

17, 18 и 19 августа, с 09:00 до 17:00, света не будет в переулке Лапинском и на улице Садовой в Звенигороде из-за капитального ремонта воздушных линий, установки опор и монтажа провода СИП.

17, 18 и 19 августа, с 09:00 до 17:00, электричество отключат в бытовках на улице Игнатьевской в Звенигороде также из-за ремонта воздушных линий, установки опор и монтажа провода СИП.

18, 19, 29 и 21 августа, с 09:00 до 17:00, света не будет на улице Комарова в Звенигороде. Причина — капитальный ремонт воздушных линий, установка опор и монтаж проводов СИП.

18, 19 и 21 августа, с 09:00 по 17:00, электроэнергию отключат на Фабричной улице в Звенигороде. Рабочие проведут капитальный ремонт воздушных линий, установят опоры и смонтируют провода СИП.

19 и 20 августа, с 09:00 до 16:00, света не будет в торговом центре в Одинцово, в 1-м микрорайоне, на улице Насосной, в Слесарно-механическом цеху, на ЦТП № 2А/1, а также по адресам: Можайское, 3; Можайское, 5; Можайское, 7; Можайское, 9; Можайское, 11 (ЗТП-602); Можайское, 13 (ресторан, казино, бар); Можайское, 15; Можайское, 17; Можайское, 17а; Можайское, 19; Можайское, 19А (ЗТП-601); Можайское, 21; Можайское, 23; Можайское, 25; Можайское, 27; Можайское, 35; Можайское, 37; на АЗС.

20 августа, с 09:00 до 17:00, не будет света в деревне Захарово. Рабочие проведут перезаводку кабельной сети 6кВ из старой в новую трансформаторную подстанцию.

Городской округ Балашиха

17 и 18 августа отключать электроэнергию с 09.00 до 17.00 на улице Победы в домах 14, 16 и 18 в Балашихе. Там проведут реконструкцию центральной распределительной подстанции.

18 августа рабочие проведут техническое обслуживание электрооборудование в микрорайоне Железнодорожный в Купавне. Света не будет с 09.00 до 17.00 в ВЗУ № 15, на улице Макарова в домах с 1 по 7, на улице Нахимова в доме 14 и на Морской улице в домах 5, 10 и 3.

19 августа электроэнергии не будет с 09.00 до 17.00 на улице Первомайская в домах 14 и 16, а также на улице Ефстафьева в доме 9 в Балашихе. Там также ожидаются работы по техническому обслуживанию электрооборудования.

20 августа свет отключат с 9.00 до 17.00 в дивизии имени Дзержинского в Балашихе, а 21 августа на проеспекте Ленина в домах 20 и 30. Причина та же — техническое обслуживание.

Городской округ Воскресенск

17 августа свет отключат с 09.00 до 16.00 в бытовках в Воскресенске для расчитки охранных зон, в том числе для обрезки ветвей.

18, 19 и 21 августа света не будет с 9.00 до 16.00 на Школьной улице в Воскресенске, там также будут расчищать охранные зоны.

20 августа электричества не будет с 09.00 до 16.00 на Весенней улице в Воскресенске из-за расчистки охранных зон.

Городской округ Раменский

17 августа свет отключат с 09.00 до 17.00 в селе Речицы в Гжели, то лишь частично. Там будут проводить опиловку воздушной линии.

17 августа света не будет с 08.00 до 17.00 в Интернате в Раменском на Десантной улице, а также в Мосавтострое, в магазинах «Черемшина» и «Рамфуд», в гараже ветлечебницы, в самой ветлечебнице на Десантной улице дом 12, на улицах Красный Октябрь, Московская, Десантная, Октябрьская, в торговых павильонах Фабричной площали, в Доме учителя. Причина — капитальный ремонт электрооборудования.

17, 18, 19, 20 и 21 августа электричество отключат с 08.00 до 17.00 в городе Раменское на улицах Сосновая, Сосновый проезд, Северная, Холодово, Холодовский проезд, Лесной тупик, Школьная, Пограничная, Арктическая, Буденного, Праволинейная, Полярная, Пущина, Хвойный проезд, Ленина, Арктическая. Рабочие проведут капитальный ремонт воздушной линии.

18 августа света не будет с 09.00 до 17.00 на Водозаборном узле-3, № 109. Причина — ремонт масялного выключателя.

18 августа электричества не будет с 09.00 до 17.00 в деревне Трошково в Гжели, свет отключат частично. Рабочие будут менять ветхие опоры.

Городской округ Дзержинский

18 и 19 августа света не будет с 09.00 до 17.00 в городе Лыткарино на улице Первомайская у ж/д № 22, 7+5, в торговых рядах «Теннакс». Там будут проводить ревизиб оборудования.

Городской округ Домодедово

18 августа свет отключат с 09.00 до 17.00 на Зеленой улице в микрорайоне Западный в городе Домодедово. Рабочие проведут техническое обслуживание оборудования.

19 августа электричества не будет с 09.00 до 16.00 на улицах Заборье, Березовая, Васильковая, Центральная, Янтарная и Дорожная в микрорайоне Востряково. Рабочие проведут ревизию оборудования.

20 августа с 09.00 до 17.00 света не будет на улице 25 лет Октября в микрорайоне Западный. Причина —техническое обслуживание оборудования.

Городской округ Егорьевск

18 августа света не будет с 10.00 до 17.00 на ООО «Красная Звезда Плюс» в Егорьевске в связи с текущим ремонтом оборудования.

20 августа электроэнергию отключат с 10.00 до 17.00 на Жуковой горе, дом 19, в корпусе ЦРБ, на Кислородской станции в домах 13А, 15А, 17А, 17Б, а также на СКВ в Егорьевске. Там также проведут текущий ремонт оборудования.

Городской округ Красногорск

17 августа свет отключат с 09.00 до 17.00 на Жуковском шоссе в селе Быково и в СНТ «Луч» в селе Зюзино в Ильинском. Рабочие проведут технические обслуживание трансформаторной подстанции.

18 августа электричество отключат с 09.00 до 18.00 в СНТ «Гея» в деревне Полушкино в Ильинском. Причина — обслуживание транформаторной подстанции.

Городской округ Кашира

17 и 18 августа света не будет с 09.00 до 16.00 на станци Кашира в КТП-67, КТП-68, КТП-84 и КТП-88. Рабочие спилят ветки в охранной зоне воздушных линий.

18 августа свет отключат с 09.00 до 16.00 в городе Кашира на улицах Меженинова в домах 2, 4, 6, Стрелецкая в домах 62 и 64, Новая в домах 9, 11, 13, 13а, 15 и 16, в Госстатистике и в магазинах «Сантехника» и «Продукты». Рабочие проведут ревизию электрооборудования.

19 августва света также не будет с 09.00 до 16.00 в городе Кашира на улице Стрелецкая на базе ООО «АРСТ». Причина — ревизия электрооборудования.

Коломенский городской округ

18 августа света не будет с 09.00 до 16.00 на автомойке «Тепло Коломны», в котельной ГСК «Спутник-5», «Спутник-10», на ГСК «Граник-2», на складе, в общежитии на улице Суворова дом 102. Причина — техническое обслуживание.

20 августа электричество отключат с 09.00 до 16.00 на ТП-410 из-за технического обслуживания.

Люберецкий городской округ

17, 18, 19, 20 и 21 августа света не будет с 08.00 до 17.00 в поселке Малаховка на улицах Чайковского, Южной, Советской, Тургенева, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Ольховой, Македонской, в Кривоколенном тупике, Неждановском переулке и в проезде Щепкина. Рабочие обрежут ветви деревьев.

18 и 19 августа электроэнергию отключат с 08.00 до 17.00 в Люберцах на улице Электрофикации в домах 25,27, 29, 29а, 31, 33 и 35, на 1-м Панковском проезде в домах 6, 7, в школе № 2. Причина — техническое обслуживание.

18 августа свет отключат с 08.00 до 17.00 в деревнях Жилино-1, Жилино-2, в магазине «Дикси», в деревне Часовня, на стройке в поселке Томилино и на светофорах. Рабочие будут проводить обрезку веток деревьев.

20 августа света не будет с 08.00 до 17.00 на АЗС Жилино и в ОАО «Горизонт». Причина — обрезка ветвей деревьев.

21 августа электричество отключат с 08.00 до 17.00 на ГСК1-7, ГСК-18 и на овощехранилище. Рабочие проведут техническое обслуживание.

Богородский городской округ

17 и 18 августа свет отключат с 10.00 до 13.00 в деревне Б. Буньково в Ногинске из-за технического обслуживания электрооборудования.

18 и 19 августа света не будет с 09.00 до 17.00 в деревне Молзино в Ногинске. Причина — техобслуживание электрооборудования.

18 августа электричество отключат с 09.00 до 13.00 в городе Электроугли на улице Трудовая. Причина — техобслуживание электрооборудования.

Городской округ Подольск

17 августа света не будет с 09.00 до 16.00 на СНТ «Бережки» из-за замены оборудования в РУ-0,4кВ.

19 августа свет отключат с 09.00 до 16.00 в Подольске на улица Ватутина в доме 79 Победы, Чехова, 2-й Северовской, на Кутузовском проезде, в Зеленом тупике и на 1-м и 2-м Ватутинском проезде. Рабочие проведут техобслуживание РУ-6к.

20 августа электричество отключат в Подольске на улицах Советская и Федорова, а также на КНС № 1. Причина = техобслуживание.

Рузский городской округ

17, 18, 19, 20 и 21 августа света не будет с 10.00 до 15.00 в деревне Полуэктово. Причина — строительство по техническому заданию.

Городской округ Чехов

17, 18, 19 и 21 августа света не будет с 09.00 до 16.00 в Чехове на улице Молодежная в домах 12, 13 и 13. Рабочие проведут реконструкцию ВЛ-0,4 КВ.

18 и 19 августа свет отключат с 09.00 до 16.00 в частном секторе на улице Луговая в городе Чехов. Причина — опиловка ДКР.

18, 19 и 20 августа электричество отключат с 09.00 до 16.00 в Чехове на ЦТП № 8, на Перекачке, в ресторанах «Эльпетро» и «Берег», на улице Береговая в домах 34, 35, 36, 36а, 38. Причина — плановое ТО.

20 августа света не будет с 09.00 до 16.00 на улице Молодежная в домах 15 и 7 в городе Чехов. Рабочие проведут опиловку ДКР.

Городской округ Щелково

18 и 19 августа с 09.00 до 17.00 света не будет в Щелково в многоквартирных жилых домах № 6, 8, 9 на улице Юбилейная, в частном секторе на Юбилейной улице, в деревне Медвежьи Озера на улице Юбилейная, 8, и на ВЗУ «Водоканал». Рабочие проведут техобслуживание электрооборудования.

20 и 21 августа электричество отключат с 09.00 до 17.00 в городе Щелково по адресам: Проспект 60 лет Октября, 1,2,5,7,8,9,15,17, на ЦТП-2, на Проспекте 60 лет Октября, в магазинах «Бондаренко», «Пятерочка», на почте, в магазине в доме № 2, в кафе «Щелковский путь», магазине «Белорусский Гостинец», на проспекте 60 лет Октября, 11А, стр. 1 в магазине «Fix Price», в оптико-механической мастерской № 91. Рабочие проведут техобслуживание электрооборудования.