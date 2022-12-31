Подмосковье 31 декабря 2022, 14:02 Появился график работы приемной правительства Московской области на январь

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График приема граждан в приемной правительства Московской области утвердили на январь 2023 года. Встречи будут проходить в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом № 4, строение 1.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе начнет вести прием граждан 10 января с 15:00.

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Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн примет граждан 11 января с 10:00, а министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов — в этот же день с 15:00.

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Прием у руководителя главного управления содержания территорий региона в ранге министра Светланы Аиповой и у министра подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко начнется 12 января с 10:00. В этот же день с 15:00 граждан примет министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева примет граждан 13 января в 10:00, а министр правительства Московской области по госнадзору в строительстве Артур Гарибян — в тот же день с 15:00.

С 10:00 16 января начнет вести прием граждан председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Ирина Доркина, а с 15:00 — министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Прием у зампреда правительства Московской области Марии Нагорной и министра госуправления, ИТ и связи региона Надежды Куртяник состоится 17 января в 15:00.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк и министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин примут жителей 18 января в 10:00, а с 15:00 начнется прием у руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.

Прием у министра жилищной политики региона Инны Федотовой пройдет с 10:00 19 января. В этот же день первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова и председатель регионального комитета лесного хозяйства Олег Баженов проведут прием в 15:00.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский начнет прием граждан 20 января в 10:00, а министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов — в 15:00.

В 15:00 23 января начнется прием граждан министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой и начальником главного управления культурного наследия Подмосковья Юрием Гридневым.

Зампред регионального правительства Георгий Филимонов примет граждан 24 января в 15:00.

С 10:00 25 января начнутся приемы у заместителя председателя правительства Московской области Максима Фомина и министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика. С 15:00 граждан примет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина примет граждан 26 января в 10:00. В 15:00 того же дня состоятся приемы у зампреда правительства Московской области Анны Кротовой и у советника губернатора Подмосковья в ранге министра Хатиа Окуджавы.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин примет граждан 27 января в 10:00, а министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина — в 15:00.

С 15:00 30 января начнет вести прием граждан министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В последний день января зампред правительства Московской области Вячеслав Духин и министр территориальной политики Подмосковья Елена Ковалева примут граждан в 15:00.

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