Появилось видео с места аварии с автобусом в Подмосковье

Видеозапись с места аварии с автобусом врачей в Подмосковье оказалась в распоряжении «360». В результате ДТП погиб один человек.

На данный момент на месте ДТП работает ГИБДД, сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Федерального медико-биологического агентства Мария Солодилова.

«Сотрудники Клинической больницы №119 ФМБА России получили незначительные повреждения, никто не госпитализирован», — рассказала она о состоянии попавших в аварию врачей.

Напомним, что грузовой автомобиль столкнулся с автобусом, который перевозил подмосковных врачей. Погиб водитель грузовика. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

«Один человек погиб, Hyunday Porter не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом», — сказали «360» в пресс-службе МВД Подмосковья. В автобусе ФМБА на момент происшествия находились около 40 медиков.