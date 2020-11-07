Появилось видео крушения легкомоторного самолета в Люберцах

Опубликовано видео крушения легкомоторного самолета в районе поселка Томилино Московской области. Видео опубликовали в Сети.

В ролике видно, как самолет стремительно снижается, оставляя в небе белый дым.

«Москва 24» опубликовала видео с другого ракурса. На нем небольшой самолет разворачивается в воздухе и резко садится. За ним тянется черный дым.

Самолет совершил жесткую посадку днем 7 ноября. По данным СМИ, погибли два человека. Летальный аппарат рухнул в поселке Томилино в городском округе Люберцы. МЧС по региону подтвердили крушение самолета, но пока не дали подробностей происшествия.