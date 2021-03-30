Появилось фото интерьера дома стрелка из Новых Вешек. Мужчина любит роскошь

Мужчина, который забаррикадировался в своем доме в Новых Вешках и устроил стрельбу, любит роскошь. В распоряжении «360» оказалось фото интерьера его жилища. На снимке колонны, позолота, лепнина, мраморные перила и фрески.

Источник фото: телеканал «360»

Telegram-канал Baza также сообщил, что злоумышленник еще и любитель экзотических животных: на его участке, по неподтвержденной информации, живут крокодилы тигры, пумы и другие представители фауны, которые мешают проведению спецоперации по задержанию их хозяина.

Днем 30 марта в Новые Вешки приехали силовики, чтобы проверить 61-летнего мужчину на причастность к незаконному хранению оружия. Как только они зашли на участок, раздалась стрельба.

Сейчас правоохранители штурмуют дом. По данным источника ТАСС, стрелок оказал ожесточенное сопротивление. Он устроил взрыв и снова открыл огонь. В доме начался пожар.