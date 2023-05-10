Подмосковье 10 мая 2023, 12:30 Результаты второго тура школьных олимпиад по истории и предпринимательству появились в Подмосковье ОЦ "Взлёт"

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Предварительные результаты второго тура олимпиады по истории и музеям, а также по предпринимательству опубликовали в Подмосковье. Они доступны на школьном портале региона.

Как рассказали в Минобразовании, задания были ориентированы на проверку знания материала школьной программы. Олимпиада даст возможность участникам оценить свой уровень знаний и подготовиться к сдаче экзаменов.

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Ответы и критерии оценки доступны по ссылке.

Апелляцию можно подать до 13 мая для олимпиады по предпринимательству и до 15 мая по истории и музеям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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