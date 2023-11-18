Подмосковье 18 ноября 2023, 19:37 Поисковый сезон «Вахты Памяти — 2023» закрыли в Подмосковье Фото: Александра Степанова

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Торжественная церемония закрытия поискового сезона «Вахты Памяти — 2023» состоялась в музейном комплексе Зои Космодемьянской в Рузе. Мероприятие приурочили ко Дню поисковика Подмосковья. Организатором стало Министерство информационных и социальных коммуникаций региона.

В нем поучаствовали свыше 500 поисковиков. Почетным гостем выступил начальник военно-мемориального отдела Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Мирнов.

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«В этом сезоне нашим поисковикам удалось найти и предать земле останки 192 человек, семьи трех из них смогли узнать о судьбе своих близких. Больше половины этих людей были замучены немецко-фашистскими захватчиками в 1941-м <…> В массовом захоронении ребята из Ногинска, Одинцово, Власихи и Краснознаменска нашли останки 102 мирных жителей, пациентов и сотрудников Лотошинской психиатрической больницы», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Церемонию провели в Рузе, так как 13 сентября 2023 года Зое Космодемьянской исполнилось бы 100 лет. Для поисковиков организовали экскурсию по музею ее имени. Желающих угостили на полевой кухне.

Фото: Александра Степанова Фото: Александра Степанова Фото: Александра Степанова Фото: Александра Степанова Фото: Александра Степанова Фото: Александра Степанова

На данный момент в Подмосковье работают 113 поисковых отрядов, в них состоит более трех тысяч активистов. Также функционируют 12 поисковых объединений, в том числе «Поисковое движение России», региональное отделение ДОСААФ России и другие.

«Поисковая работа иногда не совсем приятная, но это миссия, долг. Люди вовлекаются в эту деятельность, и она их уже не отпускает. Мы получаем информацию о местах боевых действий, о количестве потерь в предполагаемых локациях, где могут находиться люди», — рассказал руководитель общероссийского общественного поискового движения России в Московской области Антон Кузнецов.

Председателю поискового отделения «Рубеж» Вячеславу Захарову за 35-летнюю работу вручили благодарность министерства.

«Первая экспедиция у меня была в Волоколамский городском округе в районе деревне Дубосеково. И тогда я сразу для себя решил, что буду и дальше этим заниматься», — сообщил Захаров.

В прошедшем сезоне активисты провели свыше 300 экспедиций по местам сражений в годы ВОВ, из них около сотни прошли в Подмосковье. Поисковики нашли останки 192 бойцов. Личности троих из них удалось установить. Это, например, Владимир Смирнов, дедушка Светланы Беляковой, который числился пропавшим без вести с мая 1945 года, и красноармеец 144-й стрелковой дивизии Красной Армии Сейлан Маметов из Казахстана.

В рамках проекта «Битва за Москву» поисковики провели еще 10 экспедиций и организовали 50 «Уроков Мужества».

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