Подмосковье 12 ноября 2022, 16:55 Поисковый сезон «Вахты Памяти — 2022» закрыли в Подмосковье

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Торжественное закрытие поискового сезона «Вахты Памяти — 2022» прошло на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея в Истре. Мероприятие было приурочено ко Дню поисковика Подмосковья, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

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В церемонии закрытия приняли участие более 500 представителей поисковых отрядов, участники военно-патриотических объединений региона, юнармейцы.

Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе вручила награды правительства Московской области.

«Дорогие друзья, благодаря вашему труду, вере и преданности своему делу нам в этом году удалось предать земле более чем 200 защитников Отечества, установить имена 10 солдат и рассказать семьям об их судьбе. А еще останки четырех человек — доставить на их малую Родину. От имени губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, правительства Московской области я вас поздравляю с закрытием поискового сезона», — сказала Екатерина Швелидзе.

Подмосковные поисковики в 2022 году провели 113 поисковых экспедиций в регионах сражений ВОВ и 95 — на территории Московской области.

На мероприятии представили экспонаты, собранные военно-патриотическим объединением «Память» в местах боев подольских курсантов. Также состоялась презентация книги памяти жертв фашизма среди мирного населения Московской области «Набат памяти». Ее поисковики издали на собственные средства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил добровольца СВО из Подольска медалью «За отвагу».