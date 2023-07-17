Подмосковье 17 июля 2023, 16:14 Поисковый отряд из Солнечногорска провел экспедицию по местам сражений 375-й Уральской стрелковой дивизии пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Поисковый отряд «Витязь» из Солнечногорска принял участие в межрегиональной экспедиции «Памяти 375 Уральской стрелковой дивизии». Она проходит вблизи урочища Максимовское в Тверской области вблизи урочища Максимовское.

Поисковые отряда работают в местах, где уральская дивизия сражалась в составе 29-й армии Калининского фронта в декабре 1941 года, защищая подступы к Москве. Всего за два дня бойцам удалось отогнать немцев на 20 километров от Калинина.

Организатором экспедиции стала организация «Памяти 6-й роты ВДВ». Задача поисковиков — поднять останки воинов и с почестями перезахоронить их в братской могиле. Памятную мемориальную стелу установят вблизи села Колталово.

Сегодня поисковикам удалось эксгумировать останки 198 красноармейцев. Также были обнаружены два смертных медальона, которые отправили на экспертизу.

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