Подмосковье 27 ноября 2023, 16:28 Поисковые отряды из Одинцова приняли участие в закрытии сезона «Вахты Памяти» сайт Министерства образования Пензенской области

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Руководители поисковых отрядов из Одинцовского округа приняли участие в торжественном закрытии сезона всероссийской акции «Вахта Памяти». Торжественная церемония проходила в Калуге.

Представители поисковых отрядов и партнерских организаций «Поискового движения России» подвели итоги работы и обсудили планы на 2024 год.

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Программу открыл торжественный митинг на площади Победы в Калуге. Затем прошло открытие выставочных экспозиций в Инновационном культурном центре. Там представили результаты использования современных технологий в поисковой работе, находки с мест массовой гибели мирных граждан в годы Великой Отечественной войны и артефакты, найденные в зоне специальной военной операции.

Завершилась акция передачей солдатского медальона Павла Ивановича Дубровина правнучкам бойца. Медальон обнаружили в 1997 году в Тверской области. Однако расшифровать вкладыш смогли только в этом году — благодаря современным технологиям. Также олимпийской чемпионке по фигурному катанию Виктории Синициной вручили орден Красной Звезды, принадлежавший ее прадеду Александру Сергеевичу Суслакову.

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