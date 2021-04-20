В Подмосковье начался сезон поисков бойцов, погибших в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония открытия «Вахты памяти — 2021» прошла в музейном комплексе «Дорога памяти» на территории парка «Патриот».

В мероприятии участвовали руководители военно-патриотических клубов и поисковых отрядов Подмосковья, юнармейцы, представители правительства Московской области, Министерства Обороны РФ, ГУ Росгвардии по региону.

На церемонию приехали добровольцы поискового отряда и воспитанники семейного Центра «Косино-Ухтомский». Для ребят провели экскурсию по музею и Храму Вооруженных сил.

Ребят сотрудница Балашихинского отдела вневедомственной охраны капитан полиции, руководитель поискового отряда «Батальон» Юлия Кузнецова.

В поисках Юлия Кузнецова участвует в свободное от службы время. За годы работы волонтеры отряда подняли почти 50 останков бойцов и командиров Красной Армии. Все останки позже перезахоронили. Весной 2020 года Кузнецова стала региональным куратором проекта «Судьба Солдата» в Подмосковье.

«Цель любого поисковика — найти как можно больше солдат, увековечить их память и перезахоронить. Для нас очень важно установить имя и найти родственников. В прошлом сезоне наш отряд поднял двух бойцов», — уточнила Кузнецова.

На этот года отряд «Батальон» запланировал экспедиции на Калининском фронте в городе Ржев Тверской области и в Можайском городском округе в Подмосковье.

Зампред правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев отметил, что в Подмосковье в поисковом движении «Вахта Памяти» участвует свыше 2,5 тысячи человек. В 2020 году в регионе поисковики нашли 463 воина, установили имена 26 из них, при этом 20 человек считались пропавшими без вести.