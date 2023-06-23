Подмосковье 23 июня 2023, 11:53 Поисковики передали жительнице Богородского округа медальон прошедшего войну деда

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Поисковики Калужской области передали личные вещи солдата его внучке. Жительница Богородского округа Елена Тихонова получила медальон деда, который тот потерял в 1943 году во время боя около деревни Ясенок.

Типовой медальон образца 1938 года с запиской в рамке поисковики вручили Елене Тихоновой 22 июня — в День памяти и скорби. Он принадлежал ее деду Петру Митрофановичу Ковалькову.

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«Он очень не любил рассказывать, вообще эту тему никогда не затрагивал. <…> Я всегда знала, что дедушка боевой. Предполагала, что у него есть и подвиги, потому что награды очень серьезные», — рассказала Елена.

Наград у Петра Митрофановича было действительно много. Он воевал с 1942 по 1944 год на Курской дуге и был награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени и Отечественной войны I степени.

Петр Митрофанович Ковальков ушел из жизни 10 февраля 1992 года.

«Очень неожиданно, что с нами связались, нам позвонили. Мы всегда про дедушку про нашего наводили справки и тут такой подарок судьбы. Нам передали много предметов личных, медальон. Рады, что у нас теперь в семье есть эти предметы», — поделилась правнучка ветерана Кристина Соловьева.

Медальон и личные вещи Петра нашли поисковики отряда «Набат» из Калужской области. Когда они вскрыли медальон — начали искать родственников солдата, чтобы передать им находки. Незадолго до начала поисков Елена принимала участие в онлайн-бессмертном полку, который канал «360» устроил в социальных сетях. Именно благодаря ему поисковикам удалось быстро связаться с внучкой солдата.

Поисковики приехали в Богородский округ, чтобы лично передать семье медальон, записку, ложку, зубную щетку и другие личные вещи Петра Митрофановича.

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