Поисковики нашли в Подмосковье захоронение замученных фашистами пациентов психбольницы

Подмосковные поисковики обнаружили захоронение пациентов областной психиатрической больницы в селе Микулино Лотошинского городского округа, замученных фашистами в 1941 году.

Сотрудники Следственного комитета региона занялись изъятием останков для дальнейшей экспертизы. Все поднятые останки после проведения экспертизы будут перезахоронены.

В этой экспедиции приняли участие порядка 70 человек из поисковых отрядов Ногинска, Одинцова, Черноголовки, Краснознаменска и Власихи.

Около двух лет назад одна из сотрудниц координационного совета поисковых отрядов Московской области нашла в архивах факты расстрела граждан на территории психиатрической больницы. Об этом рассказал председатель координационного совета поисковых отрядов Московской области, директор молодежного центра «Юность» Владислав Рязанов.

«Есть акты госкомиссии, опросы местного населения о том, что здесь действительно убивали людей, морили их голодом. Мы больше двух лет готовились к экспедиции. Эти ямы достаточно быстро нашли, но это — малая часть. Будем и дальше выезжать сюда и проводить раскопки. Мы работаем совместно со Следственным комитетом. Его главная задача — завести уголовное дело без срока давности за геноцид русского народа», — отметил Рязанов.

Всего в 1941 году было замучено около 700 пациентов Лотошинской областной психиатрической больницы. Их останки предали земле только после освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков. В 2010 году здесь установлен памятник.

Источник фото: телеканал «360»

Экспедиция проводится в рамках всероссийского мемориального проекта «Без срока давности». В регионах страны, попавших в зону временной оккупации немецко-фашистскими войсками, ведутся архивные и полевые исследования. По их результатам Следственный комитет РФ возбуждает уголовные дела о военных преступлениях нацистов против мирного населения.

«Сегодня в поисковых отрядах Московской области состоит более 2,5 тысячи человек. В течение сезона они организовывают экспедиции на поля сражений, благоустраивают мемориалы, проводят выставки и патриотические акции. Главная задача наших поисковиков — сохранение исторической памяти. Это не только экспедиции по местам сражений, но и кропотливая работа в архивах, а еще взаимодействие с нашей молодежью», — сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

В 2021 году проведена 151 поисковая экспедиция, найдены 207 пропавших без вести бойцов и установлены имена 19 героев.