Поисковики Кубинки помогли родным пропавшего без вести красноармейца узнать его судьбу

В Одинцове нашли останки красноармейца, о судьбе которого родственники ничего не знали более 80 лет.

Николай Петровский участвовал в сражении под Кубинкой. После этого родные его потеряли и считали пропавшим без вести. В мае этого года поисковой отряд «Вечный огонь» нашел бойца и установил личность героя.

«При нем нашли медальон. Он был в плохом состоянии, но нам удалось восстановить имя героя», — рассказал член Кубинского поискового отряда «Вечный огонь» Евгений Богданов.

Красноармеец родом из республики Марий Эл. Останки солдата передали представителям администрации его малой родины. Совсем скоро его похоронят рядом с родными. А поисковые группы будут и дальше искать бойцов, чтобы увековечить память героев.