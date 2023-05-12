Подмосковье 12 мая 2023, 03:26 Поисковики из Лобни обнаружили останки погибшего в ВОВ солдата в Тверской области Андрей Ряднов

Читать 360tv в

Специалисты поискового отряда «Память» из Лобни нашли останки бойца Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) вблизи города Ржев Тверской области. Они были переданы для захоронения.

«Останки солдата Рабоче-крестьянской Красной армии обнаружили на распашке. Сейчас тракторами пашут поля в том месте, где раньше проходила линия обороны немцев подо Ржевом, наши успешно взяли эту территорию. При найденном бойце не было смертного медальона, так что нам не удалось установить его личность. Останки мы передали для дальнейшего захоронения», — рассказал командир группы Андрей Ряднов.

Реклама

Поисковики продолжают работу по обнаружению останков погибших во времена Великой Отечественной войны бойцов для восстановления истории и передачи их родственникам. В 2022 специалисты подняли из земли более 200 солдат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о военно-патриотическом клубе «Илья Муромец», члены которого ежегодно проводят поисковые экспедиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».