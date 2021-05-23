23 мая 2021, 16:08
Поиски 25-летней девушки начались под Красногорском
Поиски 25-летней Валерии Мельдер начались в поселке Нахабино в городском округе Красногорск. Информация появилась на официальном сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Местонахождение девушки неизвестно с 21 мая. Она вышла из дома и не вернулась.
Приметы Мельдер: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы, карие глаза. Девушка вышла на улицу в желтой толстовке, светлых штанах и красно-белых кроссовках.
Пропавшая нуждается в медицинской помощи, говорится в сообщении.
О нахождении девушки можно сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.