Поиски 25-летней девушки начались под Красногорском

Поиски 25-летней Валерии Мельдер начались в поселке Нахабино в городском округе Красногорск. Информация появилась на официальном сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Местонахождение девушки неизвестно с 21 мая. Она вышла из дома и не вернулась.

Приметы Мельдер: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы, карие глаза. Девушка вышла на улицу в желтой толстовке, светлых штанах и красно-белых кроссовках.

Пропавшая нуждается в медицинской помощи, говорится в сообщении.

О нахождении девушки можно сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.