Подмосковье 05 декабря 2023, 14:26 Поиск поставщика автовышек для производственных баз начался в Подмосковье ГБУ МО «Мосавтодор»

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Тендер на оказание услуг по предоставлению автовышек с экипажем для нужд ГБУ МО «Мосавтодор» в 2024 году объявили в Московской области. Закупка осуществляется за счет собственных средств организации.

Исполнителю необходимо будет предоставить 14 автовышек с экипажем двух типов для работ на производственных базах в количестве 26 тысяч часов. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 49 миллионов рублей.

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Прием заявок от участников тендера продлится до 12 декабря. Соответствующая информация размещена на портале ЕИС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году.

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