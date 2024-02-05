Подмосковье 05 февраля 2024, 17:54 Ученые из МФТИ стали частью команды по поиску новых решений для лечения болезни Альцгеймера Источник фото: Михаил Раскин

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Ученые из МФТИ в Долгопрудном стали частью команды, работающей над поиском новых решений в области лечения болезни Альцгеймера и наиболее распространенных вирусных заболеваний. Исследования проходят в лаборатории ИФХЭ РАН в Москве.

Цель исследовательского проекта — обнаружение новых элементов молекул, которых смогут поразить лекарственные препараты, поэтому сейчас в лаборатории идет глубокое изучение белков.

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По словам научного сотрудника Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН и доцента кафедры физики живых систем МФТИ Олега Батищева, ученые занимаются поиском конкретного участка белка, который взаимодействует с холестерином в мембране клетки и может быть критическим для формирования бляшек, которые ассоциируются у большинства ученых с болезнью Альцгеймера.

«Параллельно аналогичные „мишени“ на молекулярном уровне ищут в белках таких распространенных вирусов, как грипп или ВИЧ. Для перебора вариантов молекулы, которая может стать лекарственной, ученые используют нейросети», — рассказал Батищев.

Ученые работают в лаборатории полного цикла.

«Соединение фундаментальных исследований, прикладных исследований и возможности выхода на доклинические исследования лекарственных препаратов позволяет нам глубоко видеть проблему и предлагать какие-то новые решения, которых в мире еще нет», — добавил Батищев.

Подобные решения на уровне молекулярно-таргетной терапии не имеют аналогов в мире. Перед учеными стоит непростая задача — не только синтезировать лекарственные препараты, которые уже выпускают за рубежом, а обеспечить технологический суверенитет России, совершив научный прорыв.

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