Поиск мер поддержки упростили на инвестпортале Подмосковья

Инвестиционный портал для предпринимателей продолжают развивать в Подмосковье. В этом году разработчики обновили интерфейс и добавили новый раздел — «Жизненные ситуации». Об этом рассказала зампред правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Благодаря обновлению использование инвестпортала стало проще и удобнее, отметила Зиновьева. Благодаря новому интуитивному интерфейсу бизнесменам стало легче найти нужную информацию и услуги.

«Решением стал раздел „Жизненные ситуации“, который сам ведет пользователя к искомой информации», — сказала зампред.

Новый раздел содержит ответы на самые частые вопросы: о получении кредита, мер поддержки и другие. Это позволило сократить время на поиск через фильтры. При выборе нужной проблемы, пользователю предоставляют разбор ситуации и объясняют, как решить ее, отправляя на нужную страницу сайта.

«Раздел „Жизненные ситуации“ — это навигатор в поиске решений основных вопросов, актуальных для предпринимателей. Раздел позволяет региональному инвестпорталу эффективно выполнять основную свою задачу — информировать бизнес», — добавила Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании в Подмосковье единого портала о бизнесе, услугах и туризме.