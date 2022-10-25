Поиск инвестора для возрождения санатория «Зарница» начался в Одинцове | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 17:14 Поиск инвестора для возрождения санатория «Зарница» начался в Одинцове

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В Одинцове выставили на продажу недостроенный детский санаторий «Зарница». Инвестор должен будет возродить комплекс именно как социально-культурный объект, пояснили в Минимущества Подмосковья.

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После проведения торгов инвестор сможет достроить санаторий или другой объект социальной инфраструктуры.

К строительству детского санатория «Зарница» приступили в деревне Аляухово Одинцовского округа еще в 1980‑х годах, вскоре строительство было заморожено, рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«Имущественный комплекс состоит из нескольких корпусов. Здания полностью достроены, но внутренней отделки нет. Торги осуществляются с инвестиционными условиями: инвестор обязан возродить здравницу именно как социально-культурный объект», — подчеркнула Адигамова.

Начальная стоимость продажи объекта более 86 миллионов рублей. Информацию о проведении торгов можно узнать на сайте.

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