Подмосковье 09 января 2023, 14:05 Поиск инвестора для восстановления исторического Дома Коншина начался в Серпухове

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В Серпухове ищут инвестора для восстановления имущественного комплекса, в который входит исторический Дом Коншина. Стоимость объекта составляет 23 миллиона рублей.

Здание расположено на улице Володарского и является объектом культурного наследия. Дом датируется второй половиной 18 века. Отмечается, что долгое время объект находится в аварийном состоянии и нуждается в реставрации.

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«По условиям приватизации инвестору необходимо будет отреставрировать здание в срок, не превышающий 7 лет с даты передачи ему объекта», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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С подробной информацией о торгах можно ознакомиться на официальном сайте. Кроме того, в перечень имущества для приватизации на 2023–2025 годы вошел 31 объект в 14 городских округах на общую сумму более 430 миллионов рублей.

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