Похожих на ос ядовитых пауков заметили в Подмосковье

Ядовитых пауков под названием «Аргиопа Брюнниха» заметили в Московской области. Членистоногие своим окрасом похожи на ос и могут укусить человека.

О появлении пауков стали сообщать жители Подмосковья. Ядовитых насекомых уже находили в Раменском, Домодедове, Дмитрове, Подольске, Королеве и Балашихе. Обычно «Аргиопа Брюнниха» обитает на юге России, но его уже давно стали замечать в средней полосе, а иногда и севернее.

Пауки являются ядовитыми и могут укусить человека. Их яд для людей не опасен, но укус является достаточно болезненным, написало издание «Подмосковье сегодня». У аллергиков или людей с ослабленным иммунитетом место укуса может болеть и опухать. Также у них может начаться головокружение и тошнота.

Укус «Аргиопа Брюнниха» можно сравнить с пчелиным или осиным. Обычно самки намного крупнее самцов. Длина их тела может достигать 2,5 сантиметра. Самцы вырастают не больше 0,5 сантиметра. Паук-оса может плести паутину как в беседках и домах, так и на огороде. Иногда членистоногие попадаются на глаза и в черте города.