Подмосковье 01 августа 2023, 19:00 Похожие на скорпионов насекомые испугали жителей Подмосковья. Что делать при укусах Видновская РКБ напомнила правила при укусах после жалоб жителей на неизвестных насекомых Unsplash

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Жители Ленинского городского округа Подмосковья пожаловались на неизвестных насекомых, похожих на маленьких скорпионов. На месте их укусов появляется покраснение, припухлость, кожа зудит. К врачам уже обратились из-за этого около 20 человек, сообщили в Видновской больнице.

В учреждении обратили внимание, что одна из пострадавших от насекомых не придала значения укусу на ноге. Но область поражения со временем все больше зудела, краснела и увеличивалась в размерах.

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Женщине потребовалась консультация специалистов. В больнице ей оказали необходимую помощь.

По словам врачей, определить, какое именно насекомое кусает людей, пока сложно. Но пострадавшие уверяют, что оно очень напоминает скорпиона, но меньше размером и светлого цвета. На таинственных членистоногих натыкались в парковых зонах, на водоемах и в черте города Видное.

«При укусе неизвестным насекомым чрезвычайно важно сразу обратиться за медицинской помощью», — подчеркнул врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов.

Специалист добавил, что до момента получения помощи врачей следует приложить лед к месту и пить много жидкости, чтобы вывести токсины. Холод будет препятствовать всасыванию токсичных веществ, пояснил он.

При возможности нужно обработать место укуса антисептиком, что предотвратит инфицирование раны. Также можно наложить повязку из стерильного бинта. Этими простыми советами стоит руководствоваться при укусах пчел, ос, других насекомых.

Комментируя слова пострадавших о внешнем виде существа, которое их покусало, Асанов отметил, что в 2021 году 11-летнюю девочку в Московской области ужалил скорпион.

«Тогда была информация, что его завезли с цветами или овощами на территорию региона. К нам обратилась накануне девушка, жительница города Видное, которая обнаружила на себе что-то похожее на скорпиона коричневого цвета», — добавил он.

По словам врача, девушка сбросила и раздавила насекомое, укуса удалось избежать.