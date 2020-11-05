«Похоронил заживо» ради наследства: сестра подозревает брата в подделке документов
«У меня даже давление поднялось… Как он меня смог похоронить, это в голове не укладывается, я испытала просто шок», — рассказывает Людмила Рогова.
Мы отыскали двоюродного брата Людмилы — Евгений Скударев живет в соседней деревне. Уверяет, что имеет самое законное право на землю своей почившей двоюродной тети.
Вот только вторая половина наследства причитается Роговой. Ведь когда-то этой землей владел ее отец и родные тети. Женщины завещали свою часть как раз Скудареву, а доля главы семьи должна была перейти Людмиле. Однако Евгений уверен, что она на нее не имеет никакого морального права, ведь он ухаживал за жившими там тетями.
Людмила потеряла отца в 2003, она не знала, что у него есть имущество. Но недавно случайно нашла свидетельство на право собственности, оно было спрятано в старой книге. Начала наводить справки, всплыло постановление суда, в котором сказано, что она… скончалась.
«Все это является основанием для возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам, и более того, если будет установлено, что была подделка документов, то это уже уголовная статья», — объясняет адвокат Людмилы Роговой Алексей Панфилов.
На участке когда-то стоял фамильный дом, но несколько лет назад новый собственник разобрал его. И как рассказали соседи, земля эта продается. Людмила серьезно настроена помешать сделке — она уже обратилась в СК и прокуратуру.