«Похоронил заживо» ради наследства: сестра подозревает брата в подделке документов

Жительница Орехово-Зуевского округа Людмила Рогова уверена, что на тот свет — по документам — ее отправил двоюродный брат. Ради наследства он заявил в суде, что кроме него на землю в Орехово-Зуевском округе больше никто претендовать не может, ведь все родственники ушли в мир иной.

«У меня даже давление поднялось… Как он меня смог похоронить, это в голове не укладывается, я испытала просто шок», — рассказывает Людмила Рогова.

Мы отыскали двоюродного брата Людмилы — Евгений Скударев живет в соседней деревне. Уверяет, что имеет самое законное право на землю своей почившей двоюродной тети.

Вот только вторая половина наследства причитается Роговой. Ведь когда-то этой землей владел ее отец и родные тети. Женщины завещали свою часть как раз Скудареву, а доля главы семьи должна была перейти Людмиле. Однако Евгений уверен, что она на нее не имеет никакого морального права, ведь он ухаживал за жившими там тетями.

Людмила потеряла отца в 2003, она не знала, что у него есть имущество. Но недавно случайно нашла свидетельство на право собственности, оно было спрятано в старой книге. Начала наводить справки, всплыло постановление суда, в котором сказано, что она… скончалась.

«Все это является основанием для возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам, и более того, если будет установлено, что была подделка документов, то это уже уголовная статья», — объясняет адвокат Людмилы Роговой Алексей Панфилов.

На участке когда-то стоял фамильный дом, но несколько лет назад новый собственник разобрал его. И как рассказали соседи, земля эта продается. Людмила серьезно настроена помешать сделке — она уже обратилась в СК и прокуратуру.