Подмосковье 17 августа 2023, 12:10 Поход Александра Невского реконструировали в Волоколамске Телеканал «360»

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Историческую реконструкцию похода Александра Невского показали в Волоколамске. Участники праздника могли проверить свои силы в поединке на мечах и опробовать стрелковое оружие того времени.

Участники реконструкции полностью воспроизвели поход князя Александра Невского в 1241–1242 годах. Двадцать дружинников, одетых в аутентичную одежду, преодолели две тысячи километров, каждый день проходя на лошадях по 50-60 километров. Они останавливались на ночевку в шатрах, готовили пищу на костре.

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«Это все люди из разных уголков России. Тренировки проходили в большей степени удаленно. Были задачи, они их учили и подобрали коней», — рассказал исторический консультант Михаил Кошара.

Волоколамск стал единственным городом Подмосковья, где участники остановились, чтобы показать реконструкцию сражения тевтонского рыцаря с дружинником Александра Невского. Они также продемонстрировали навыки стрельбы из лука верхом на коне и поразили цели копьем на скаку.

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