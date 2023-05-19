Подмосковье 19 мая 2023, 17:38 Похитивших около 30 надгробных памятников мужчин задержали в Одинцове Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

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Полиция задержала на месте преступления серийных похитителей надгробных плит и памятников из Одинцовского округа. Подробности сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Как минимум 16 жителей Одинцовского округа обнаружили, что с могил их родственников украдены гранитные памятники и плиты. Преступления, о которых сообщили в полицию, произошли на кладбище в Звенигороде. Общий ущерб оценили на сумму более 1,5 миллиона рублей.

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Ночью полицейский патруль у входа на кладбище заметил, как двое мужчин загружают в машину гранитные цветники. Злоумышленников задержали с поличным, а в арендованном ими автомобиле нашли плиты, подставки и бордюры с кладбища.

Подозреваемые сознались и рассказали, что памятники они демонтировали ломом, после чего сбывали краденное в реставрационную мастерскую в Москве. Вырученные деньги делили и тратили на личные нужды.

Следователем по Одинцовскому округу возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу, расследование продолжается.

Обеспечение безопасности жителей Московской области является приоритетной задачей подмосковных властей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. На встрече с главами правоохранительных органов он подчеркнул, что сейчас этому вопросу уделяют особенное внимание.