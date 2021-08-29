Погружение в классическое искусство. Фестиваль «Симфония лета» прошел в Подольске

Классическая музыка, оперное пение и балет в исполнении профессиональных исполнителей под открытым небом. Все это стало возможным на фестивале «Симфония лета», который прошел в городском округе Подольск.

Сцены для выступления развернули на поляне Певческого поля, в Дубровицах. Открыло фестиваль выступление под музыку Штрауса балетной труппы центра детского театрального творчества «Синяя птица».

Фестиваль «Симфония лета» в Подольское проводится уже в четвертый раз. Для зрителей подготовили насыщенную программу с участием симфонического оркестра и оперных солистов Москвы и Московской области.

На фестиваль приходили целыми семьями. Музеи и библиотеки городского округа организовали для детей мастер-классы. Мальчики могли сделать подвеску в виде скрипичного ключа, а девочки — балетную пачку.

Также зрители могли сделать памятные фотографии в костюмах героев сказки «Щелкунчик» или рядом с нарядными дамами в пышных платьях, которые гуляли по дорожкам Певческого поля.

Впервые фестиваль классического искусства в Подольске провели в 2017 году, но тогда он был муниципальным, напомнил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«В 2017 году мы инициировали проведение фестиваля „Симфония лета“. Он полюбился подольчанам, приобрел хорошее звучание в регионе и сегодня имеет статус областного», — отметил он.

В этом году участниками фестиваля стали более 600 артистов. Это настоящий классический театр под открытым небом.

Как рассказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов, самыми ожидаемыми участниками стали симфонический оркестр Ступинской филармонии, под руководством Дмитрия Тарасова и заслуженный артист России Эдуард Страхов.

«Это наши добрые друзья и партнеры по совместным мероприятиям. Мы их давно знаем, любим. Подольчане всегда ждут выступления этого прославленного оркестра», — заявил он.

Одним фестивалем «Симфония лета» культурная жизнь Подольска не ограничится. В эти выходные в городском округе на Певческом поле прошел XII Московский областной фестиваль народного творчества «Славянское подворье».