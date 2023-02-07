Подмосковье 07 февраля 2023, 10:13 Погорельцы из Истры получили временное жилье от администрации округа

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Новый год для Людмилы Калининой и ее семьи начался с трагедии — сгорел дом, в котором они прожили 20 лет. Администрация городского округа Истра выделила погорельцам временное жилье — две комнаты в общежитии.

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Пожар случился ночью, семье чудом удалось спастись. Трудным испытанием это стало для пожилых родителей Людмилы, которые в 2014 году переехали к ней из Луганской области. Все вещи, включая документы родителей, сгорели.

Сейчас Людмила с супругом живут у знакомой, а пожилых родителей определили в учреждение для инвалидов и престарелых «Дом доброты». Вскоре они смогут переехать в общежитие, которое предоставила администрация городского округа Истра.

«Было предложено временное жилье. Первоначальный вариант не удовлетворил, поскольку далеко было добираться до работы. Мы посмотрели еще варианты, и администрацией округа был предложен другой вариант в виде двух комнат в поселке Первомайский», — рассказал начальник территориального отдела Лучинское Игорь Арепьев.

Сейчас Калинины готовятся к переезду. Благодаря неравнодушным людям уже удалось найти диван, кровати и холодильник. Но семья нуждается в бытовой технике — им необходима стиральная машинка. Нет шкафа и комода, чтобы сложить вещи, которые пока хранятся в мешках. Также нужны кастрюли, сковороды и другие предметы быта.

Если вы хотите помочь, связаться с Людмилой можно по номеру телефона 8 (977) 138-01-15. Женщина надеется, что переезд в общежитие — это временная мера. В будущем Калинины попробуют восстановить дом.

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