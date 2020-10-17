Погорельцу из Истры бесплатно дадут квартиру. Он уже сам следит за ходом ремонта

«Геннадию Петровичу по поручению главы округа будет предоставлена однокомнатная квартира площадью 41,5 квадратного метра взамен сгоревшей 38-метровой квартиры. Квартира будет с ремонтом, благоустроенная. Геннадий Петрович участвует активно в контроле за ходом работ», — рассказал «360» замглавы администрации округа Станислав Таловеров.

Сейчас же Геннадий Мусатов живет в сгоревшей квартире. Он отказался переезжать во временное жилье.

Геннадию Петровичу был предложен маневренный фонд для временного проживания, от которого он отказался Станислав Таловеров.

Сейчас, когда до новоселья мужчины осталось менее двух недель, о нем узнали местные активисты. Одна женщина даже оплатила ему проживание в гостинице и начала сбор средств на новую квартиру. При этом сам погорелец Геннадий Мусатов уже вовсю готовится к переезду в квартиру, которую ему предоставили в администрации.

«Квартиру видел, осмотрел все. Даже окрестности своего балкона осмотрел. Сроки наметили 1,5-2 недели. Оно так пока и движется. Что еще надо погорельцу — чтобы жилье было», — сказал Геннадий Мусатов.

В администрации же отметили, что постараются подготовить квартиру к заселению даже раньше срока.

«Крайний срок ремонтных работ с приемкой со стороны Геннадия Петровича определен 25 октября. Не позднее 25 октября. Мы приложим усилия, чтобы работы были завершены к 20 октября», — подчеркнул Станислав Таловеров.