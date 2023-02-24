Подмосковье 24 февраля 2023, 19:22 Погибшему в Чеченской Республике уроженцу Подольска посвятили «Парту Героя»

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В Дубровинском школе в Подольске появилась «Парта Героя». Ее посвятили погибшему в Чеченской Республике в 1995 году лейтенанту милиции Александру Монетову.

«В этот день воинской славы России мы чествуем военнослужащих, служащих российской армии, которые посвятили свою жизнь служению нашему родному Отечеству», — сообщил глава округа Дмитрий Жариков на торжественном открытии.

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Патриотический проект стартовал по всей России с целью формирования у детей и подростков уважительного отношения к героическому прошлому и настоящему страны.

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«Не только в этот день, но и всегда нужно помнить о наших героях. Не зря на наших захоронениях появились целые аллеи героев. На наших улицах появились транспаранты, которые прославляют наших героев», — заявил отец погибшего Геннадий Монетов.

Открытие парты совпало с днем рождения матери героя Валентины Монетовой.

«Мы успели при жизни объясниться друг другу в любви и попросить друг у друга прощения», — рассказала женщина.

Вот уже 20 лет Дубровицкая школа носит имя Александра Монетова. В 2003 году в учебном заведении открыли Музей боевой славы в память о героях-земляках. Большую часть экспозиций посвятили Монетову.

«Жизнь Саши — это пример для современного молодого человека, для подрастающего поколения», — сообщила директор школы Надежда Бухвостова.

В Подольске это уже вторая парта. Первую установили в Толбинской школе.

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