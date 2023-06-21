Подмосковье 21 июня 2023, 10:27 Погибшего при тушении пожара в Подмосковье спасателя Павла Андронова наградили посмертно ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Знаком губернатора Московской области «За доблесть и мужество» посмертно наградили работника «Мособлпожспас» Павла Андронова. Он погиб 5 февраля на пожаре частного дома в поселке Ашукино под Пушкино, когда обрушился фронтон здания. Награду вручили матери героя.

Начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов передал награду матери командира отделения ПСЧ-327 Павла Андронова на его малой родине, во Владимирской области. Он отметил, что Павел Леонидович был опытным огнеборцем и выполнил свой профессиональный долг до конца. Сослуживцы всегда будут его помнить.

Начальник ПСЧ-327 Сергей Осипов вспоминает о Павле Андронове, как о профессионале с большой буквы и верном помощнике. У пожарного были, что называется, золотые руки — он мог и сварочные работы выполнить, и стиральную машинку починить, и сантехнику поправить.

«И в оперативной работе, и в повседневной жизни был грамотным, умелым и трудолюбивым. Хороший был человек, добрый, отзывчивый. Вечная ему память», — сказал Сергей Осипов.

Сослуживцы пообещали поддерживать семью и близких Павла Андронова.