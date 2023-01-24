Подмосковье 24 января 2023, 13:26 Поездок по «Тройке» в транспорте Подмосковья стало втрое больше с начала года

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С начала января жители и гости Подмосковья совершили миллион поездок по «Тройке» в общественном транспорте. Это втрое больше, чем за такой же период прошлого года.

Всего с февраля прошлого года пассажиры совершили свыше 20 миллионов поездок в транспорте Подмосковья. Оплата «Тройкой» дает возможность получать скидку на проезд и не платить во время пересадки на метро с МЦД.

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После каждой 10-й поездки по «Тройке» сумма скидки на проезд увеличивается на 7%, а после 51-й составляет 35%.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил пригласить в Подмосковье сильного перевозчика. Он отметил, что у пассажиров должен быть выбор, чтобы они не зависели от одной компании.

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