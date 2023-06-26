Подмосковье 26 июня 2023, 15:50 Поездку в зоопарк организовали для детей участников СВО из Воскресенска

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Дети участников СВО из Воскресенска побывали на экскурсии в зоопарке. Поездку организовала депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

Депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева пообщалась с ребятами перед отъездом в зоопарк. Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин помог с организацией комфортного трансфера туда и обратно.

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«Надеюсь, что ребята получили большое удовольствие от поездки и вернулись домой с яркими впечатлениями!» — отметил глава округа.

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