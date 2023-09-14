Подмосковье 14 сентября 2023, 11:35 Поездки в «Аэроэкспрессах» до аэропорта Внуково стали быстрее «Аэроэкспресс»

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Поезда «Аэроэкспресс» стали быстрее ходить от Киевского вокзала до аэропорта Внуково. Время в пути сократилось и на обратном направлении, о чем сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Теперь доехать на «Аэроэкспрессе» от Киевского вокзала до аэропорта Внуково можно за 33 минуты, а от станции Аминьевская — за 23 минуты. Это стало возможным благодаря запуску главных путей на Киевском направлении Московской железной дороги.

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Изменилось и время отправления аэроэкспрессов из аэропорта Внуково: теперь поезда отправляются в 15 минут каждого часа. Время отправления поездов с Киевского вокзала в сторону аэропорта осталось прежним — в 00 минут каждого часа.

Купить билет на поезд можно на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», а также в кассах и билетных автоматах компании.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.