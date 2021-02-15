Жители Москвы и Подмосковья проехались по ЦКАД более 1,25 млн раз с ноября

Более половины из 2,5 миллиона поездок, совершенных по ЦКАД с ноября, пришлось на жителей Подмосковья и столицы. Это отметили в «Автодоре».

Сегодня самые популярные у водителей маршруты пролегают от М4 «Дон» до М7 «Волга». Это четвертый пусковой комплекс ЦКАД. Взимать плату за проезд на этом участке стали с 11 января.

Менее чем за месяц больше всего машин привлек маршрут от М4 «Дон» до М5 «Урал». Там проехало 16,5 тысячи автомобилей.

Следом идет маршрут от М7 «Волга» до М4 «Дон». Там совершили около 12 тысяч поездок.

Большое внимание получил и участок ЦКАД-3 — от М11 «Нева» до М7 «Волга». Среднее количество проездов за сутки выросло вдвое. Например, за неделю это уже свыше 18,8 тысячи машин.

Последний участок ЦКАД сдадут в июле. Кольцо длиной более 330 километров замкнется.