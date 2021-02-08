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    08 февраля 2021, 15:39

    Свыше 9 тысяч поездок оплатили «Тройкой» в Подмосковье за неделю

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Более девяти тысяч раз проезд в автобусах Подмосковья оплатили по карте «Тройка» за неделю. Она заработала в регионе 1 февраля. Активнее всего новой возможностью воспользовались жители Королева.
    Свыше 9 тысяч поездок оплатили «Тройкой» в Подмосковье за неделю | Изображение 1

    Там по карте совершили уже не менее 1,4 тысячи поездок. А всего в Подмосковье сейчас более 300 маршрутов, на которых действует «Тройка».

    Это отметил вице-губернатор региона Игорь Тресков. Он добавил, что главное преимущество нововведения — удобство.

    Сегодня пассажиры в 53 городах Подмосковья могут оплачивать проезд одной картой на всех видах транспорта в Москве и области: в метро, МЦД и автобусах

    Игорь Тресков.

    По его словам, запуск «Тройки» на остальных маршрутах региона пройдет поэтапно.

    Как подчеркнул заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, это важный шаг для создания единого транспортного пространства в Москве и области.

    Свыше 9 тысяч поездок оплатили «Тройкой» в Подмосковье за неделю | Изображение 2

    «Интеграция карты „Тройка“ улучшит скорость, комфорт поездок между городом и областью для тысяч пассажиров каждый день», — добавил он.

    Со временем для пассажиров станут доступны новые программы и тарифы, которые будут способствовать уменьшению стоимости проезда.

    Полный список маршрутов Подмосковья, на которых принимают карту «Тройка», опубликовали на сайтах областного Минтранса и «Мострансавто».