Свыше 9 тысяч поездок оплатили «Тройкой» в Подмосковье за неделю

Там по карте совершили уже не менее 1,4 тысячи поездок. А всего в Подмосковье сейчас более 300 маршрутов, на которых действует «Тройка».

Это отметил вице-губернатор региона Игорь Тресков. Он добавил, что главное преимущество нововведения — удобство.

Сегодня пассажиры в 53 городах Подмосковья могут оплачивать проезд одной картой на всех видах транспорта в Москве и области: в метро, МЦД и автобусах Игорь Тресков.

По его словам, запуск «Тройки» на остальных маршрутах региона пройдет поэтапно.

Как подчеркнул заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, это важный шаг для создания единого транспортного пространства в Москве и области.

«Интеграция карты „Тройка“ улучшит скорость, комфорт поездок между городом и областью для тысяч пассажиров каждый день», — добавил он.

Со временем для пассажиров станут доступны новые программы и тарифы, которые будут способствовать уменьшению стоимости проезда.

Полный список маршрутов Подмосковья, на которых принимают карту «Тройка», опубликовали на сайтах областного Минтранса и «Мострансавто».