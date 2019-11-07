Поездки на 34 автобусных маршрутах Подмосковья обойдутся дешевле

В результате объединения муниципальных образований в городские округа 34 межмуниципальных автобусных маршрута станут городскими с 1 января 2020 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По словам Гержика, проезд на маршрутах станет дешевле, при этом, число транспортных средств, расписание и предоставление льгот отдельным категориям граждан будут сохранены. На всех маршрутах будет доступна возможность безналичной оплаты проезда картой «Стрелка» и банковской картой.

Городскому округу Серпухов будет передано 18 маршрутов: № 51 «Серпухов — Дракино», № 22 «Серпухов — ф-ка Пролетарий», № 23 «Серпухов — Сьяново-2», № 24 «Серпухов — Арнеево — Новинки», № 28 «Серпухов — Ланьшино», № 29 «Серпухов — Гавшино», № 30 «Серпухов — Каргашино», № 31 «Серпухов — Прилуки», № 32 «Серпухов — Волково — Птицесовхоз», № 34 «Серпухов — Глазово», № 35 «Серпухов — Райсеменовское», № 38 «Серпухов — Мирный», № 41 «Серпухов — Зиброво», № 43 «Серпухов — Оболенск», № 45 «Серпухов — Судимля», № 47 «Серпухов — Лужки», № 55 «Серпухов (Вокзал) — Ивановское кладбище» и № 50 «Серпухов — Рудаково». На маршрутах продолжат свою работу 55 автобусов, при этом, пассажиры сэкономят в среднем 35 рублей (от 8 до 73 рублей за поездку) от начальной до конечной остановки при оплате картой «Стрелка».

В Орехово-Зуеве муниципальными станут девять маршрутов: № 21 «Орехово-Зуево — Ликино-Дулево (Красочный з-д)», № 22 «Орехово-Зуево — Куровское», № 23«Орехово-Зуево — Дорофеево», № 24 «Орехово-Зуево — Губино», № 26 «Орехово-Зуево — Дрезна», № 39 «Орехово-Зуево — Язвищи». № 40 «Орехово-Зуево — Давыдово», № 42 «Орехово-Зуево — Дорохово» и № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) — Нефтяник — Новониколаевка». Тариф на проезд станет дешевле в среднем на 50 рублей (от 21 до 78 рублей за поездку) от начальной до конечной остановки при оплате картой «Стрелка». На маршрутах будет работать 70 автобусов.

В Одинцове семь маршрутов станут городскими: маршруты № 28 «Звенигород (ул. Украинская) — сан. им. Герцена», № 22 «Ершово — Звенигород — ст. Голицыно», № 23 «ст. Звенигород — Андреевское — Дяденьково», № 24 «Звенигород (ул. Украинская) — Троицкое — сан. им. Герцена», № 25 «ст. Звенигород — Фуньково — Сурмино», № 50 «Звенигород (кв. им. Маяковского) — ст. Одинцово» и маршрут № 51 «ст. Звенигород — Хотяжи». Проезд станет дешевле в среднем на 60 рублей (от 39 до 91 рубля за поездку) от начальной до конечной станции при оплате картой «Стрелка». Маршруты будут обслуживаться 34 автобусами большого, среднего и малого классов.