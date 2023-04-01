Подмосковье 01 апреля 2023, 09:28 Поезда ЦППК сделают дополнительные остановки в Вербное воскресенье и на Пасху Минтранс Подмосковья

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Дополнительные остановки добавили в расписание 47 поездов компании ЦППК 9 и 16 апреля, на время больших православных праздников. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья.

В Вербное воскресенье и на Пасху пассажиропоток на станциях, вблизи которых расположены храмы, традиционно возрастает. Чтобы жителям Подмосковья было удобнее добираться, 9 и 16 апреля поезда будут делать дополнительные остановки.

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На Белорусском направлении ряд пригородных поездов будет останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное. На Рижском направлении — в пунктах Троицкая и Миитовская. На Киевском — в пунктах Алабино и Мещерская. На Павелецком — в пунктах Чертаново, Калинина, Булатниково.

Подробнее ознакомиться с актуальным расписанием электричек можно на официальном сайте компании ЦППК.

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