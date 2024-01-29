Подмосковье 29 января 2024, 16:59 Поезда ЦППК приняли свыше 500 миллионов пассажиров в 2023 году АО «Центральная ППК»

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Порядка 556 миллионов жителей и гостей Подмосковья воспользовались маршрутами ЦППК в 2023 году. В основном они путешествовали по Ярославскому, Казанскому и Курскому направлениям, а самым популярным месяцем стал октябрь.

Ярославское направление по-прежнему остается самым популярным среди пассажиров ЦППК. В прошлом году общее число поездок достигло 106 миллионов.

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Затем следуют Казанское направление с 86,3 миллиона поездок, а также Горьковское и Курское направления — по 62 миллиона поездок на каждом. Наибольшая активность пассажиров отмечалась в сентябре и октябре — по 50 миллионов поездок в каждом месяце.

ЦППК — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. В 2023 году компания начала работу на двух новых линиях МЦД: 17 августа был открыт третий диаметр, а 9 сентября — четвертый.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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