Подмосковье 20 февраля 2023, 12:42 Поезда ЦППК прекратят посадку и высадку пассажиров на Рижском вокзале с 1 марта до начала осени

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Электропоезда перестанут останавливаться на Рижском вокзале. Нововведение начнет действовать с 1 марта, сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Так, составы не будут сворачивать на тупиковое ответвление к Рижскому вокзалу, соответственно, посадки и высадки пассажиров на его платформах не будет.

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Поезда продолжат останавливаться на платформе Рижская МЦД-2, которая находится недалеко от Рижского вокзала и станции метро «Рижская». Поезда МЦД-2 и дальнего пригорода Рижского направления поедут в сторону Курского вокзала.

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Часть маршрутов укоротили до станции Стрешнево. Также «Ласточки» Москва — Муравьево проследуют от и до Курского вокзала.

Изменения необходимы для проведения масштабных работ по модернизации инфраструктуры для проекта МЦД.