Подмосковье 20 июля 2023, 12:21 Поезда ЦППК перевезли более 267 миллионов человек за полгода "Московская Железная дорога"

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С начала года поезда ЦППК перевезли 267,7 миллиона человек. Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего поездок совершили пассажиры на Ярославском направлении — здесь зафиксировали 52 миллиона транзакций. В тройку лидеров также вошли Казанское и Курское направления.

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Отмечается, что самым популярным днем для путешествий за шесть месяцев стало 26 мая — два миллиона человек воспользовались услугами компании.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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