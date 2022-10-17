Поезда ЦППК перейдут на зимний график движения с 30 октября | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 14:38 Поделиться Telegram

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Viber Поезда ЦППК перейдут на зимний график движения с 30 октября

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Электрички перейдут на зимнее расписание в связи с окончанием дачного сезона в Подмосковье. Изменения коснутся только тех поездов, востребованность которых значительно снижается с наступлением холодов.

Павелецкое направление

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Изменяется маршрут следования четырех поездов:

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Вместо поезда № 6991 Москва — Яганово будет курсировать № 6391 Москва — Михнево;

Вместо поезда № 6182 Кашира — Москва будет курсировать поезд № 6392 Михнево — Москва;

Вместо поезда № 6181 Москва — Кашира будет курсировать поезд № 6683 Москва — Домодедово;

Вместо поезда № 6992 Яганово — Москва будет курсировать поезд № 6682 Домодедово — Москва.

Изменяется периодичность курсирования двух поездов:

№ 6923 Столбовая — Яганово будет курсировать ежедневно;

№ 6904 сообщением Яганово — Михнево будет курсировать ежедневно вместо поезда № 6925 Столбовая — Михнево.

Отменяются четыре поезда выходного дня:

№ 6993 Москва — Яганово;

№ 6994 Яганово — Москва;

№ 6393 Москва — Михнево;

№ 6394 Михнево — Москва.

Савеловское направление

Отменяются два поезда выходного дня:

№ 6354 Москва — Савелово;

№ 6363 Савелово — Москва.

Киевское направление

Изменяется периодичность курсирования пяти поездов:

№ 6536 Апрелевка — Москва;

№ 6590 Апрелевка — Москва;

№6715 Москва — Солнечная;

№ 6716 Солнечная — Москва будут курсировать ежедневно;

№6518 Апрелевка — Москва будет курсировать по рабочим дням.

Отменяются три поезда выходного дня:

№ 6491 Москва — Кресты;

№ 6492 Кресты — Москва;

№ 6384 Малоярославец — Москва.

Изменяется маршрут следования одного поезда:

Вместо поезда № 6383 сообщением Москва — Малоярославец будет курсировать № 6483 сообщением Москва — Нара.

Казанское направление

Отменяются семь поездов:

№ 7193 Куровская — Москва;

№ 7194 Москва — Шатура по субботам;

№ 6365 Егорьевск — Воскресенск;

№ 6366 Воскресенск — Егорьевск по воскресеньям;

№ 6752 Москва — Шиферная;

№ 6759 Шиферная — Москва;

№ 7051 Рязань-2 — Москва по воскресеньям с 2 октября.

Изменяется маршрут следования и периодичность курсирования шести поездов:

№ 6827 Черусти — Москва ежедневно будет курсировать по рабочим дням, по выходным будет ходить поезд № 6829 сообщением Куровская — Москва;

Вместо поезда №6016 Голутвин — Рязань-1 будет курсировать поезд № 6018 Рыбное — Рязань-1 ежедневно;

Вместо поезда № 6007 Рязань-1 — Голутвин будет курсировать поезд № 6009 ежедневно;

Вместо поезда № 6820 Москва — Куровская будет курсировать поезд № 6818 Москва — Шатура ежедневно;

Вместо поезда № 6833 Куровская — Москва будет курсировать поезд № 6831 Шатура — Москва ежедневно;

Вместо № 6808 Москва — Черусти будет курсировать поезд № 6806 Москва — Куровская.

Изменяется периодичность курсирования двух поездов:

№ 6505 пл. 47 км — Москва;

№ 6562 Москва — пл. 47 км будут курсировать по рабочим дням.

Горьковское направление

Отменяется один поезд:

№ 7084 Москва — Владимир с 1 октября.

Изменяется периодичность курсирования одного поезда:

№ 7117 Железнодорожная — Москва будет курсировать по рабочим дням с 02.10.2022.

Центральная пригородная пассажирская компания перевезла за девять месяцев 2022 года 403 миллиона человек. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Наиболее востребованными стали поезда Ярославского направления, на которых проехали более 77 миллионов раз. Также в тройке лидеров — Казанское и Курское направления, на них пассажиропоток составил 60 и 49 миллионов соответственно.

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