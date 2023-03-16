Подмосковье 16 марта 2023, 17:56 Поезда ЦППК перейдут на летнее расписание с 26 марта

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Дополнительные «дачные» поезда начнут курсировать в Подмосковье с 26 марта. Компания ЦППК переходит на летнее расписание.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, на самых востребованных направлениях будут назначены 17 дополнительных поездов. Еще часть маршрутов скорректируют так, чтобы дачникам было удобнее добираться из города и обратно в город.

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Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании ЦППК, железнодорожных станциях и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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На Павелецком направлении изменится маршрут следования четырех поездов. Дополнительно будут назначены четыре поезда выходного дня. На Савеловском направлении добавят две электрички по выходным. На Киевском изменится расписание пяти поездов и появятся три дополнительных в субботу и воскресенье. Казанское направление предложит дачникам сразу семь дополнительных поездов.

Территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в регионе в этом году, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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