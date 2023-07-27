Подмосковье 27 июля 2023, 15:27 Поезда ЦППК отвезут пассажиров на фестивали в Подмосковье в выходные Минтранс Подмосковья

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Поезда ЦППК отвезут пассажиров до мест, где проводят в эти выходные фестивали в Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на транспортную компанию.

В селе Молоди в Чехове 29 и 30 июля состоится музыкально-исторический фестиваль «Гуляй город». На мероприятии вытсупят певица Пелагея и группы Uma2rman, «25/17», «Маша и Медведи», «Аффинаж» и Drummatix. Также гости окунутся в атмосферу Руси XVI века.

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До фестиваля можно доехать на электричках Курского направления. Сойти следует на железнодорожной станции Молоди.

Также с 29 по 30 июля недалеко от Ногинска пройдет конный фестиваль «Иваново поле». Гости увидят спортивные и развлекательные шоу, смогут поучаствовать в мастер-классах.

До мероприятия отвезут поезда Горьковского направления. В этом случае нужно выйти на станции Ногинск. Если добираться на электричках Ярославского направления, то сойти следует на станции Щелково. От нее до фестиваля можно доехать на бесплатных шаттлах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. Сейчас в регионе меняют остановочные павильоны.

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